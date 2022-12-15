ТОП влиятельных людей Орловской области – Дмитрий Пониткин (49)

15.12.2022 | 8:17 ТОП-50

Пониткин Дмитрий Михайлович – директор ЗАО «Славянское».

Депутат Орловского областного Совета со II по VII созыв.

ЗАО «Славянское» возглавляет с 1979 года.

Имеет учёную степень кандидата биологических наук.

Окончил Московскую ветеринарную академию им. К.И. Скрябина в 1977 году, зооинженер.

Уроженец села Теляжъе Верховского района.

Всех участников рейтинга влиятельных людей, по версии «Орелграда», можно увидеть по ссылке ТОП-50.

Всех участников рейтинга влиятельных людей, по версии «Орелграда», можно увидеть по ссылке ТОП-50. При составлении учитывались политические, социальны, финансовые, ресурсные факторы.

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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Орелград. 2022 год

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