ТОП влиятельных людей Орловской области – Дмитрий Пониткин (49)

Пониткин Дмитрий Михайлович – директор ЗАО «Славянское».

Депутат Орловского областного Совета со II по VII созыв.

ЗАО «Славянское» возглавляет с 1979 года.

Имеет учёную степень кандидата биологических наук.

Окончил Московскую ветеринарную академию им. К.И. Скрябина в 1977 году, зооинженер.

Уроженец села Теляжъе Верховского района.

Всех участников рейтинга влиятельных людей, по версии «Орелграда», можно увидеть по ссылке ТОП-50.

Всех участников рейтинга влиятельных людей, по версии «Орелграда», можно увидеть по ссылке ТОП-50. При составлении учитывались политические, социальны, финансовые, ресурсные факторы.