В Орле отметят 100-летие СССР

В честь памятной исторической даты будет проведено торжественное собрание.

Как сообщили в Орловской областной библиотеке имени Бунина, торжественное собрание историко-патриотического клуба «Ветеран», посвященное 100-летию образования СССР, пройдет в этом учреждении культуры 18 декабря в 11.00. Ожидается, что в мероприятии примет участие заместитель главного редактора газеты «Правда» Михаил Костриков. Для участников силами работников библиотеки подготовлена выставка литературы «Страна мечтателей, страна героев». На ней представлены материалы по истории СССР, события и факты из жизни страны с момента образования до ее распада.

«Открывает экспозицию 22-х томное издание «Советский Союз. Географическое описание», — рассказали в библиотеке. — Каждой союзной республике, входившей в состав СССР, посвящен отдельный том этого издания. Наибольший интерес представляют журналы «Советский Союз» и «Огонек» за 1928-1990 годы, газеты «Правда» за 1941, 1945 и 1961 годы, «Орловская правда» за 1923 и 1943 годы и другие издания, рассказывающие о жизни многонациональной страны».

Организаторы напоминают, что «период существования Союза Советских Социалистических Республик является важной частью истории нашей страны, эпохой как глобальных перемен и побед, так и трагических событий». Декларация и Договор об образовании СССР были приняты 30 декабря 1922 года на I Всесоюзном съезде Советов с участием делегатов РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР и Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики (ЗСФСР). Мероприятие проходило в здании Большого театра в Москве. Этот документ заложил фундамент первой советской Конституции 1924 года и оставался в силе вплоть до 1991 года.

Добавим, что торжественное собрание в честь 100-летия СССР пройдет с обязательным соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических норм. Гостей в библиотеке призывают не забывать соблюдать социальную дистанцию. Участниками могут стать посетители в возрасте от 12 лет и старше.

ИА «Орелград»