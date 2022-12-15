В Орле продолжается демонтаж балок пролетного строения Красного моста

15.12.2022 | 13:40 Новости, Строительство

Демонтаж балок планируют завершить к концу января.

Компания УПМК-22 продолжает демонтаж старых балок пролетного строения Красного моста. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

На данный момент извлечены две балки. Всего их восемь, и работы планируется завершить к концу января следующего года. Рабочие режут балки газовыми резаками, после чего их удаляют подъемным краном.

«Красный мост уже приобретает характерные очертания: видно, где расположатся тротуары, где опоры освещения, где проезжая часть и зона трамвайного движения», — рассказали в мэрии.

Сегодня на объекте произойдет перевахтовка — трудовой коллектив пополнят еще 26 рабочих из Тулы.

ИА «Орелград»

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