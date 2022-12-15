В Орле стартовали новые учения по гражданской обороне

15.12.2022 | 12:44 Новости, Общество

Они продлятся в течение двух дней.

Сегодня в восемь утра в Орле стартовали новые командно-штабные учения по гражданской обороне, которые пройдут в течение двух дней.

12 объектов экстренных служб жизнеобеспечения были приведены в режим повышенной готовности. А к 9:30 несколько десятков должностных лиц прибыли на совещание к мэру Орла для получения своих задач.

«Командно-штабное учение проводится не для галочки. На ближайшие два дня задача каждой службы отработать выдачу средств индивидуальной защиты, развёртывание эвакопунктов, обмывочных пунктов и т.д. Вы должны понимать алгоритм своих действий, направленных на защиту наших горожан в случае реальной опасности», — заявил мэр Орла Юрий Парахин.

Напомним, в прошлый раз в ходе учений были выявлены проблемы с системой оповещения населения. По словам губернатора Андрея Клычкова, региональные власти нашли источники финансирования для ликвидации проблемы.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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