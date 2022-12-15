В Орле вынесен приговор за похищение человека 16-летней давности

Бывший хозяин продуктовой сети «Продуктовая лавка» получил срок за похищение человека и мошенничество.

Известный в прошлом предприниматель Михаил Кирюхин был признан виновным в похищении человека и мошенничестве и получил тюремный срок.

По сообщению пресс-службы Следственного комитета, в 2006 году на своем складе он обнаружил недостачу на сумму более миллиона рублей. Заподозрив одного из сотрудников, он загрузил его в багажник автомобиля, похитил и запер в подвале частного дома.

Кроме того, Кирюхин нанёс финансовый ущерб бывшему хозяину сети «Сберегайка» Николаю Чеплову. Он взял в долг 89 миллионов рублей, но так их и не вернул.

На протяжении четырех лет осужденный находился в международном розыске, но в конце концов был арестован. Суд приговорил его к восьми годам строгого режима.

ИА «Орелград»