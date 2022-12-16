Порядок социальных выплат жителям Херсона утвердили в Орле

Речь идет о государственных сертификатах на приобретение жилья.

Как уже рассказывал «Орелград», несколько дней назад областные власти приняли решение о предоставлении социальных выплат на приобретение жилых помещений жителям Херсона и части Херсонской области, вынужденно покинувшим место постоянного проживания и прибывшим на территорию Орловской области на постоянное место жительства. Тем самым в Орле исполняется соответствующее распоряжение правительства страны. И вот теперь департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости утвердил порядок выдачи жителям Херсона государственных жилищных сертификатов, подтверждающих их право на социальную выплату.

По условиям приобретать жилье переселенцам разрешат на основании сертификата как на первичном, так и вторичном рынках жилья. Делать это можно только на территории Орловской области, покупать жилье дозволено у физических и юридических лиц (одного или нескольких). Гражданин вправе с использованием сертификата приобрести два или более жилых помещения. Срок действия сертификата составляет шесть месяцев с даты его выдачи.

Социальная выплата предоставляется гражданам, отвечающим совокупности следующих критериев: они вынужденно покинули место постоянного проживания в Херсоне или части Херсонской области (в населенных пунктах Херсонской области по перечню, утверждаемому в соответствии с распоряжением правительства РФ от 21 октября 2022 года № 3099-р) и прибыли на территорию Орловкой области на постоянное место жительства; граждане подали заявление на предоставление сертификата.

Для получения сертификата им надо обратиться в вышеуказанный департамент лично либо через своего официального представителя.

«В случае подачи гражданином заявления при наличии сертификата, выданного в другом субъекте РФ, такое заявление считается одновременно заявлением на получение нового сертификата и отказом от сертификата, выданного в другом субъекте РФ», — отмечено в документе.

В заявлении надо указать не только дату прибытия гражданина и членов его семьи на территорию России, но и наименование региона, в котором была пересечена граница.

К заявлению представляются копии ряда документов, в том числе подтверждающих постоянное проживание в Херсоне или части Херсонской области гражданина и членов его семьи. Документы, составленные на украинском языке, предоставляются с переводом на русский язык, оформляемым в простой письменной форме. Копии представляются при предъявлении оригинала документа или в форме заверенных в установленном порядке копий. Они не должны содержать помарки, приписки, зачеркнутые слова и иные исправления, а также серьезные повреждения, наличие которых не позволит однозначно истолковать их содержание.

ИА «Орелград»