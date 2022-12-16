ТОП влиятельных людей Орловской области – Алексей Архипов (45)

Архипов Алексей Сергеевич — начальник УМВД России по городу Орлу, полковник полиции.

Назначен на должность 30 сентября 2022 года. Служит в городе уже 20 лет.

В 2018 году был назначен начальником Железнодорожного районного отдела полиции. Продолжительное время возглавлял уголовный розыск Северного РОВД города Орла.

Алексей Архипов окончил Орловский юридический институт в 2001 году.

Всех участников рейтинга влиятельных людей, по версии «Орелграда», можно увидеть по ссылке ТОП-50. При составлении учитывались политические, социальны, финансовые, ресурсные факторы.