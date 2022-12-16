ТОП влиятельных людей Орловской области – Алексей Архипов (45)

16.12.2022 | 9:40 ТОП-50

Архипов Алексей Сергеевич — начальник УМВД России по городу Орлу, полковник полиции.

Назначен на должность 30 сентября 2022 года. Служит в городе уже 20 лет.

В 2018 году был назначен начальником Железнодорожного районного отдела полиции. Продолжительное время возглавлял уголовный розыск Северного РОВД города Орла.

Алексей Архипов окончил Орловский юридический институт в 2001 году.

Всех участников рейтинга влиятельных людей, по версии «Орелграда», можно увидеть по ссылке ТОП-50. При составлении учитывались политические, социальны, финансовые, ресурсные факторы.

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования