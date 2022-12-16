ТОП влиятельных людей Орловской области – Максим Лобов (46)

Лобов Максим Александрович – начальник МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла».

Начальником МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» назначен в июле 2022 года. Позже учреждение было переименовано.

До июля 2022 года – первый заместитель начальника КУ ОО «Орелгосзаказчик».

До апреля 2020 года – региональный представитель ООО «Вторполимер».

С марта 2014 по февраль 2019 – начальник управления муниципального имущества и землепользования администрации Орла.

С1993 года – на руководящих должностях в коммерческих организациях.

Свой трудовой путь начал в 1988 году инженером.

Окончил Орловский коммерческий институт по специальности «экономист-менеджер».

Уроженец Орла.

Всех участников рейтинга влиятельных людей, по версии «Орелграда», можно увидеть по ссылке ТОП-50. При составлении учитывались политические, социальны, финансовые, ресурсные факторы.