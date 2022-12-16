ТОП влиятельных людей Орловской области – Максим Лобов (46)

16.12.2022 | 8:29 Новости, ТОП-50

Лобов Максим Александрович – начальник МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла».

Начальником МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» назначен в июле 2022 года. Позже учреждение было переименовано.

До июля 2022 года – первый заместитель начальника КУ ОО «Орелгосзаказчик».

До апреля 2020 года – региональный представитель ООО «Вторполимер».

С марта 2014 по февраль 2019 – начальник управления муниципального имущества и землепользования администрации Орла.

С1993 года – на руководящих должностях в коммерческих организациях.

Свой трудовой путь начал в 1988 году инженером.

Окончил Орловский коммерческий институт по специальности «экономист-менеджер».

Уроженец Орла.

Всех участников рейтинга влиятельных людей, по версии «Орелграда», можно увидеть по ссылке ТОП-50. При составлении учитывались политические, социальны, финансовые, ресурсные факторы.

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования