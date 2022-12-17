ТОП влиятельных людей Орловской области – Елена Максимова (44)

17.12.2022 | 9:35 Новости, ТОП-50

Максимова Елена Александровна — начальник управления по вопросам миграции УМВД России по Орловской области, полковник полиции.

Назначена в марте 2022 года.

С 2018 года занимала должность начальника управления по вопросам миграции УМВД России по Калужской области.

Возглавляла отдел по вопросам миграции УМВД по городу Орлу. Ранее занимала должность начальника райотдела орловского УФМС. В подразделениях по вопросам миграции  с 2005 года.

Службу в органах внутренних дел начала в должности участкового уполномоченного милиции Урицкого РОВД Орловской области.

В 2002 году окончила Орловский юридический институт МВД России.

Всех участников рейтинга влиятельных людей, по версии «Орелграда», можно увидеть по ссылке ТОП-50. При составлении учитывались политические, социальны, финансовые, ресурсные факторы.

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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Орелград. 2022 год

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