ТОП влиятельных людей Орловской области – Елена Максимова (44)

Максимова Елена Александровна — начальник управления по вопросам миграции УМВД России по Орловской области, полковник полиции.

Назначена в марте 2022 года.

С 2018 года занимала должность начальника управления по вопросам миграции УМВД России по Калужской области.

Возглавляла отдел по вопросам миграции УМВД по городу Орлу. Ранее занимала должность начальника райотдела орловского УФМС. В подразделениях по вопросам миграции с 2005 года.

Службу в органах внутренних дел начала в должности участкового уполномоченного милиции Урицкого РОВД Орловской области.

В 2002 году окончила Орловский юридический институт МВД России.

Всех участников рейтинга влиятельных людей, по версии «Орелграда», можно увидеть по ссылке ТОП-50. При составлении учитывались политические, социальны, финансовые, ресурсные факторы.