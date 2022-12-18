ТОП влиятельных людей Орловской области – Юрий Юрьев (41)

18.12.2022 | 9:34 Новости, ТОП-50

Юрьев Юрий Николаевич – генеральный директор ООО «ИНТЕР РАО — Орловский энергосбыт».

Был депутатом Орловского областного Совета двух созывов.

С 2005 – генеральный директор ООО «Орловский энергосбыт».

С 1995 по 2005 год прошёл путь от экономиста до заместителя генерального директора ОАО «Орелэнерго».

Трудился на различных должностях от инженера до начальника цеха ПО «Протон».

В 1984 году окончил Воронежский госуниверситет по специальности «инженер-физик». В 1993 году получил диплом экономиста в Орловском филиале ВЗФЭИ.

Родился в городе Чугуев Харьковской области.

Всех участников рейтинга влиятельных людей, по версии «Орелграда», можно увидеть по ссылке ТОП-50. При составлении учитывались политические, социальны, финансовые, ресурсные факторы.

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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Орелград. 2022 год

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