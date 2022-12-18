ТОП влиятельных людей Орловской области – Юрий Юрьев (41)

Юрьев Юрий Николаевич – генеральный директор ООО «ИНТЕР РАО — Орловский энергосбыт».
Был депутатом Орловского областного Совета двух созывов.
С 2005 – генеральный директор ООО «Орловский энергосбыт».
С 1995 по 2005 год прошёл путь от экономиста до заместителя генерального директора ОАО «Орелэнерго».
Трудился на различных должностях от инженера до начальника цеха ПО «Протон».
В 1984 году окончил Воронежский госуниверситет по специальности «инженер-физик». В 1993 году получил диплом экономиста в Орловском филиале ВЗФЭИ.
Родился в городе Чугуев Харьковской области.
Всех участников рейтинга влиятельных людей, по версии «Орелграда», можно увидеть по ссылке ТОП-50. При составлении учитывались политические, социальны, финансовые, ресурсные факторы.