Два орловских школьника отправятся в экспедицию на Северный полюс

19.12.2022 | 8:54 Новости, Образование

Ребята стали победителями просветительского проекта «Ледокол знаний 2023», сообщает портал Орловской области.

Выпускница образовательных смен регионального центра «Созвездие Орла» Софья Корягина и восьмиклассник Ярослав Воропаев  из школы №12 города Орла отправятся летом в путешествие на самом мощном ледоколе в мире. Стартуют в Мурманске, посетят  Северный полюс, последняя точка — земля Франца-Иосифа, далее вернутся домой.

Орловцы вошли в число 68 счастливчиков, прошедших испытания. Ребята отвечали на максимальное количество вопросов за минимальное время по четырем уровням сложности. В финале создавали видеоэссе на заданную тему, размышляя над тем, как близки наука, технологии, искусство и окружающая среда.

«Ледокол Знаний» — часть глобального просветительского проекта «Homo Science project», реализуемого при поддержке Госкорпорации «Росатом».

В августе 2021 года учащиеся 11 классов орловских школ Александр Якушин и Ангелина Пухначёва принимали участие в аналогичном путешествии.

ИА «Орелград»

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