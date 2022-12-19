Два орловских школьника отправятся в экспедицию на Северный полюс

Ребята стали победителями просветительского проекта «Ледокол знаний 2023», сообщает портал Орловской области.

Выпускница образовательных смен регионального центра «Созвездие Орла» Софья Корягина и восьмиклассник Ярослав Воропаев из школы №12 города Орла отправятся летом в путешествие на самом мощном ледоколе в мире. Стартуют в Мурманске, посетят Северный полюс, последняя точка — земля Франца-Иосифа, далее вернутся домой.

Орловцы вошли в число 68 счастливчиков, прошедших испытания. Ребята отвечали на максимальное количество вопросов за минимальное время по четырем уровням сложности. В финале создавали видеоэссе на заданную тему, размышляя над тем, как близки наука, технологии, искусство и окружающая среда.

«Ледокол Знаний» — часть глобального просветительского проекта «Homo Science project», реализуемого при поддержке Госкорпорации «Росатом».

В августе 2021 года учащиеся 11 классов орловских школ Александр Якушин и Ангелина Пухначёва принимали участие в аналогичном путешествии.

ИА «Орелград»