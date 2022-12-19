Ежемесячные выплаты на первенцев начнет выплачивать новый Фонд

Ранее деньги предоставляли органы соцзащиты населения Орловской области.

Переход в образованный при слиянии двух структур Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации произойдет автоматически. Датой смены выбрано 26 декабря. При рождении или усыновлении первого ребенка теперь нужно обращаться за ежемесячными выплатами в Фонд.

С 1 января 2023 года начинает действовать новая комплексная мера социальной поддержки для нуждающихся семей — единое пособие на детей и беременных женщин. Она также назначается в Фонде. Орловцы, в семьях которых малыши родятся или появились на свет до конца 2022 года, могут продолжать получать выплаты по старым правилам, отмечает портал Орловской области.

ИА «Орелград»