Ежемесячные выплаты на первенцев начнет выплачивать новый Фонд

19.12.2022 | 11:36 Новости, Общество

Ранее деньги предоставляли органы соцзащиты населения Орловской области.

Переход в образованный при слиянии двух структур Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации произойдет автоматически.  Датой смены выбрано 26 декабря. При рождении или усыновлении первого ребенка теперь нужно обращаться за ежемесячными выплатами в Фонд.

С 1 января 2023 года начинает действовать новая комплексная мера социальной поддержки для нуждающихся семей — единое пособие на детей и беременных женщин. Она также назначается в Фонде. Орловцы, в семьях которых малыши родятся или появились на свет до конца 2022 года,  могут продолжать получать выплаты по старым правилам, отмечает портал Орловской области.

ИА «Орелград»

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