Орловской области выделили 36 млн рублей на беженцев

19.12.2022 | 19:45 Новости, Общество

Средства будут направлены на питание и проживание людей, вынужденно покинувших свои дома в Украине, ДНР, ЛНР.

Субсидия выделяется из резервного фонда Правительства России. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Всего между регионами распределят около 1,4 млрд рублей.

Отметим, пункты временного размещения для беженцев в апреле 2022 года были открыты в 26-ти городах и районах Орловской области. В качестве ПВР в основном используются гостиницы и общежития, но есть также квартиры в муниципальном маневренном жилищном фонде, помещения ДЮСШ, культурно-досугового центра и дома культуры, другие социальные объекты.

ИА «Орелград»

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