Переизбран атаман Орловского отдельского казачьего общества 

Голосование прошло в субботу, 17 декабря.

Казачий полковник Михаил Потуроев в ближайшие пять лет будет атаманом Орловского отдельского казачьего общества Войскового казачьего общества «Центральное казачье войско». Также был утвержден состав Совета атаманов ООКО ВКО «ЦКВ», сообщает портал Орловской области.

Присутствовавшие на мероприятия представители власти отметили большой вклад казачества в патриотическое воспитание молодежи. Орловские казаки служат в зоне СВО, собирают помощь для бойцов и беженцев. На декабрь 2022 года 1188 человек помогают в охране правопорядка и являются частью добровольных дружин по ликвидации пожаров и ЧС. Особо отличившихся казаков отметили благодарностями главы региона, наградами облсовета и атаманов, медалями ВКО «ЦКВ».

«Казаки всегда были и остаются государственными людьми, — отметил депутат Орловского областного Совета, лидер реготделения ЛДПР Владислав Числов. — Вся Сибирь и Дальний Восток покорялись казаками. И сейчас, в сложное время для нашей страны, казачьи полки участвуют в СВО и гонят врага пулей и штыком».

Напомним, в бюджете региона на поддержку казачьих обществ заложено около 2 млн рублей.

ИА «Орелград»