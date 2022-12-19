ТОП влиятельных людей Орловской области – Юрий Волков (36)

19.12.2022 | 8:27 Общество, ТОП-50

Волков Юрий Семенович – один из главных застройщиков Орла. Основатель и руководитель ГК «Зенит».

По данным kartoteka.ru, Юрий Волков в числе учредителей 18 компаний, связанных со строительством. Бизнесмен специализируется на монолитном и кирпичном домостроении.  До 2020 года руководил ООО «Инвест-Центр», далее эстафету принял Александр Юрьевич Волков. «Зенитом» ведется как точечная застройка в центре Орла, так и масштабная в Орловском районе.

Юрий Волков окончил Московский государственный технологический университет «СТАНКИН», инженер-механик.

Родился в Орле.

Всех участников рейтинга влиятельных людей, по версии «Орелграда», можно увидеть по ссылке ТОП-50. При составлении учитывались политические, социальны, финансовые, ресурсные факторы.

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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Орелград. 2022 год

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