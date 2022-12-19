В полях Орловщины остаются гектары «зимних» культур

Предстоит убрать около 40 тысяч гектаров подсолнечника, сои и кукурузы на зерно.

Такие данные озвучила заместитель руководителя департамента сельского хозяйства Евгения Суровцева в программе «Готов ответить» на «Первом областном». Материал опубликован 15 декабря.

«Уборка проходила в аномальных погодных условиях. Выпало более двух месячных норм осадков. Наши аграрии достойно завершили уборку и провели сев», — отметила Евгения Суровцева.

Предварительные итоги года таковы: получено 4 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, свыше 700 тыс. тонн масличных культур, более 2 млн тонн сахарной свеклы, 80 тыс. тонн картофеля.

Отметим, зима — не повод заканчивать полевые работы, а для уборки ряда культур даже оптимальна, при соблюдении некоторых условий.

ИА «Орелград»