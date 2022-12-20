Износ половины сетей водоснабжения в Орле оказался почти полным

Проведена оценка технического состояния централизованных систем водоснабжения.

В Орле актуализировали схему водоснабжения и водоотведению, разработанную специалистами из Санкт-Петербурга. Действие документа рассчитано до 2032 года. Один из первых разделов интересен тем, что в нем приведена оценка технико-экономического состояния централизованных систем водоснабжения городского округа. На территории муниципального образования услуги по водоснабжению осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал». Эта компания обеспечивает круглосуточное водоснабжение во всех районах Орла и в сельских населенных пунктах, подключенных к муниципальной системе водоснабжения областного центра.

«Город Орел снабжается водой от 87 водозаборных артезианских скважин, которые рассредоточены на семи водозаборных узлах, — сообщается в документе. — Для доставки потребителю добытой питьевой воды используется 19 насосных станций 2-го и 3-го подъема. Все источники водоснабжения и насосные станции оборудованы узлами учета добываемой и перекачиваемой воды».

Отмечается, что городские сети имеют кольцевую схему водоснабжения. Кольцевые сети имеют несколько большую протяженность, но обеспечивают более высокую степень надежности и бесперебойности подачи воды к потребителю, чем тупиковые.

«В настоящее время общее количество сетей водоснабжения со 100-процентным износом составляет 303,3 км при общей протяженности 621,1 км, — отмечают специалисты. — Из-за высокой степени износа на сетях водопровода возникают технологические повреждения и это, как следствие, приводит к прекращению подачи воды потребителям и временному ухудшению ее качества. Состояние основных фондов предприятия свидетельствует о достаточно высоком уровне их износа. Особенно это относится к оборудованию и передаточным устройствам», — к такому выводу пришли эксперты.

При этом подчеркнуто, что на сегодняшний день предписания органов, осуществляющих государственный надзор и муниципальный контроль за нарушениями, влияющими на качество и безопасность воды, отсутствуют.

ИА «Орелград»