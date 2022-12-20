ТОП влиятельных людей Орловской области – Ирина Проваленкова (33)

Проваленкова Ирина Валерьевна — первый заместитель мэра города Орла.

С 2018 года — заместитель главы администрации города Орла – руководитель аппарата администрации города Орла. Член Президиума РПС, секретарь Орловского городского МО Партии «Единая Россия».

С 2016 года — ио руководителя департамента внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области.

С 2013 года по 2016 год — начальник управления образования Орловской области.

С 2010 по 2013 годы – начальник управления по довузовской подготовке и связям с образовательными учреждениями ОГУ.

С 2006 по 2010 годы работа в ОГУ в должности заместителя декана исторического факультета.

Окончила исторический факультет Орловского государственного университета. Далее в ОГУ получила юридическое образование.

Родилась в Орле.

Всех участников рейтинга влиятельных людей, по версии «Орелграда», можно увидеть по ссылке ТОП-50. При составлении учитывались политические, социальны, финансовые, ресурсные факторы.