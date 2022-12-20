ТОП влиятельных людей Орловской области –  Сергей Потемкин (34)

20.12.2022 | 8:29 Новости, ТОП-50

Потемкин Сергей Сергеевич — руководитель аппарата Орловского областного Совета народных депутатов.

Назначен на должность в 2017 году.

С 2015 года — заместитель начальника управления — начальник отдела социально-политического анализа и планирования управления региональной политики и развития местного самоуправления департамента внутренней политики администрации области.

2015 — 2011 —  заместитель начальника отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления управления региональной политики аппарата губернатора и правительства Орловской области.

В 2011 году окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, по специальности менеджер. С 2020 года действующий член-корреспондент Российской Муниципальной Академии. C 2021 года постоянный член Изборского клуба.

Родился в Орле.

Всех участников рейтинга влиятельных людей, по версии «Орелграда», можно увидеть по ссылке ТОП-50. При составлении учитывались политические, социальны, финансовые, ресурсные факторы.

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования