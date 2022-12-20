ТОП влиятельных людей Орловской области –  Сергей Потемкин (34)

Потемкин Сергей Сергеевич — руководитель аппарата Орловского областного Совета народных депутатов.

Назначен на должность в 2017 году.

С 2015 года — заместитель начальника управления — начальник отдела социально-политического анализа и планирования управления региональной политики и развития местного самоуправления департамента внутренней политики администрации области.

2015 — 2011 — заместитель начальника отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления управления региональной политики аппарата губернатора и правительства Орловской области.

В 2011 году окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, по специальности менеджер. С 2020 года действующий член-корреспондент Российской Муниципальной Академии. C 2021 года постоянный член Изборского клуба.

Родился в Орле.

Всех участников рейтинга влиятельных людей, по версии «Орелграда», можно увидеть по ссылке ТОП-50. При составлении учитывались политические, социальны, финансовые, ресурсные факторы.