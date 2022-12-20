Учебный комбинат «Орелстроя» получил аккредитацию по охране труда

20.12.2022 | 15:12 Новости компаний, Рекомендуем

Отмечен высокий уровень профессионализма в обучении.

Минтруд России подтвердил соответствие деятельности Учебного комбината «Строитель» требованиям постановления правительства РФ от 16 декабря 2021 № 2334 «Об аккредитации организаций, ИП, оказывающих услуги в области охраны труда, и требований к организациям, ИП, оказывающим услуги в области охраны труда». Комбинат внесен в спецреестр.

«Получение данной аккредитации является подтверждением высокого профессионализма сотрудников, — отметил директор Учебного комбината Виталий Петрище. — Мы каждый день получаем обратную связь и положительные отзывы о качестве прохождения обучения».

В современном мире охрана труда имеет особое значение, учитывая интенсивное развитие производственной сферы и появление новых видов деятельности. Подготовка кадров в этой области должна проходить на высоком уровне.

В Учебном комбинате можно как получить высокопрофессиональную консультацию, так и пройти обучение. Подробнее на сайте УК «Строитель» ПАО «Орелстрой» или по телефону 8-961-627-51-71.

ЧОУ ДПО «Учебный комбинат «Строитель» ПАО «Орелстрой»
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