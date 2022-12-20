В Орловской области граждане из ДНР получили первые российские паспорта

20.12.2022 | 15:29 Новости, Общество

Торжественное мероприятие прошло в управлении по вопросам миграции орловского УМВД.

Фото УМВД России по Орловской области

Документы вручили десяти гражданам, проживающим в пункте временного размещения в Троснянском районе.

«Сотрудники подразделения вручили собравшимся документы, тексты Конституции Российской Федерации, а также поздравили новых полноправных россиян со знаменательным событием в их жизни, пожелали быть достойными гражданами нашей большой страны», — сообщает пресс-служба полиции.

В новых документах проставлены штампы об имеющейся регистрации на территории ДНР. Аналогичные отметки могут получить все граждане из недавно принятых в состав Российской Федерации субъектов. Они вправе обратиться в подразделения по вопросам миграции для проставления штампов в своих российских паспортах.

ИА «Орелград»

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