В Орловской области граждане из ДНР получили первые российские паспорта

Торжественное мероприятие прошло в управлении по вопросам миграции орловского УМВД.

Документы вручили десяти гражданам, проживающим в пункте временного размещения в Троснянском районе.

«Сотрудники подразделения вручили собравшимся документы, тексты Конституции Российской Федерации, а также поздравили новых полноправных россиян со знаменательным событием в их жизни, пожелали быть достойными гражданами нашей большой страны», — сообщает пресс-служба полиции.

В новых документах проставлены штампы об имеющейся регистрации на территории ДНР. Аналогичные отметки могут получить все граждане из недавно принятых в состав Российской Федерации субъектов. Они вправе обратиться в подразделения по вопросам миграции для проставления штампов в своих российских паспортах.

ИА «Орелград»