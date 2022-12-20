В орловском ТТП выявили хищение при заправке автобусов

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Эпизод подозрительной деятельности обнаружили в мае 2021 года. Из кассы предприятия выделялись средства на заправку 26 автобусов, однако девять из них не покидали депо и не выходили в рейс. Денежные средства, предназначенные на их заправку, были похищены, считают в надзорном органе.
Ранее было возбуждено дело о фиктивном техобслуживании транспорта. Фактически этим занимались сотрудники муниципального предприятия, а средства получал некий предприниматель. Кроме того, нашли «мертвую душу», получавшую зарплату, но не трудившуюся.
ИА «Орелград»