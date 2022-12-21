Бюджет Ливен сверстан с 5-процентным дефицитом

Ко второму чтению прогнозируемый объем доходов был увеличен.

Депутаты Ливенского горсовета во втором чтении, в окончательной редакции, единогласно утвердили бюджет города Ливны на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Как отметила начальник финансового управления администрации города Нина Парахина, по сравнению с первым чтением доходы бюджета на 2023 год увеличены на 149,3 миллиона рублей. В целом в 2023 году они составят 1,554 миллиарда рублей.

«Рост доходной части обусловлен, в основном, увеличением целевых безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов, — пояснила Нина Парахина. — Расходная часть бюджета города на 2023 год планируется с увеличением на 136,5 миллиона и составит 1,568 миллиарда рублей. Дефицит бюджета планируется в сумме 14,8 миллиона рублей».

Поясним, что дефицит составит 5,1 процента от общего объема доходов городского бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. Как отметила в своем заключении на проект бюджета городская Контрольно-счетная палата, установленный статьей 92.1 Бюджетного кодекса РФ предел дефицита не превышен, так как он составляет 10 процентов.

Бюджет Ливен на плановый период 2024 года прогнозируется с профицитом в сумме 6,783 миллиона рублей, а на плановый период 2025 года вновь прогнозируется с дефицитом в сумме 10,906 миллиона рублей. В данном случае, по предварительным данным, дефицит составит 3,6 процента от общего объема доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. Иными словами, допустимый предел также превышен не будет.

«Все социальные обязательства мы исполнили, входим в 2023 год без кредиторской задолженности. Наш бюджет по-прежнему социально ориентированный. Будем и дальше работать, участвовать в национальных и региональных проектах, реализовывать наши муниципальные программы, направленные на совершенствование городской среды и уровня жизни ливенцев», — так прокомментировала принятие бюджета и.о. главы города Ливны Людмила Полунина.

ИА «Орелград»