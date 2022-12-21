Членам семей участников СВО подарят 50 поездок по Орлу

Пониженный тариф на электронные проездные билеты поддержан горсоветом.

В 0 рублей обойдутся 50 поездок в месяц льготникам. К этой категории относятся пенсионеры, школьники, студенты-очники, а также члены семей граждан, участвующих в специальной военной операции.

Мера поддержки вступит в силу 1 января и будет действовать до 31 декабря 2023 года, сообщает пресс-служба администрации Орла.

В релизе также есть расшифровка, кто из членов семьи участников СВО попадает под льготу. Это близкие мобилизованных, контрактников, сотрудников МВД и росгвардейцев: родители, супруги, дети, дети супругов, несовершеннолетние братья и сестры.

ИА «Орелград»