Членам семей участников СВО подарят 50 поездок по Орлу

21.12.2022 | 13:18 ЖКХ, Новости

Пониженный тариф на электронные проездные билеты поддержан горсоветом.

Фото пресс-службы Администрации Орла

В 0 рублей обойдутся 50 поездок в месяц льготникам. К этой категории относятся пенсионеры, школьники, студенты-очники, а также члены семей граждан, участвующих в специальной военной операции.

Мера поддержки вступит в силу 1 января и будет действовать до 31 декабря  2023 года, сообщает пресс-служба администрации Орла.

В релизе также есть расшифровка, кто из членов семьи участников СВО  попадает под льготу. Это близкие мобилизованных, контрактников, сотрудников МВД и росгвардейцев: родители, супруги, дети, дети супругов, несовершеннолетние братья и сестры.

ИА «Орелград»

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