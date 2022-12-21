Массовая проверка осужденных прокатилась по Орловщине

Межведомственная операция «Профилактика» затронула сотни жителей региона.

Подведены итоги межведомственной операции «Профилактика», проходившей на территории Орловской области в декабре 2022 года. Краткий отчет представила пресс-служба регионального Управления ФСИН России. Сообщается, что участие в ней приняли сотрудники подразделений уголовно-исполнительной инспекции, участковые уполномоченные полиции и сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних регионального УМВД. Совместными усилиями они проверили 640 граждан, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях и органах внутренних дел. В результате было выявлено восемь нарушений.

«В ходе мероприятий проведены комплексные проверки условий жизни, труда осужденных, профилактические беседы с осужденными о недопустимости совершения правонарушений и преступлений, беседы с родственниками осужденных, — рассказали в пресс-службе регионального Управления ФСИН России. — Целенаправленная работа, направленная на предупреждение и пресечение повторных преступлений и правонарушений со стороны осужденных, будет продолжена и в дальнейшем».

Федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция» входит в состав УФСИН по Орловской области» и имеет 12 филиалов, семь из которых – межмуниципальные. В них состоят осужденные к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества. Ранее в ведомстве сообщали, что за девять месяцев 2022 года по учетам уголовно-исполнительных инспекций в Орловской области прошло 2873 осужденных, подозреваемых и обвиняемых. Для сравнения, по состоянию на 1 октября 2022 года в учреждениях УФСИН России по Орловской области содержалось 3319 человек, в том числе: в трех исправительных колониях отбывало наказание 2310 человек; в двух колониях-поселениях отбывали наказание 383 человек; в следственном изоляторе содержались 626 человек.

ИА «Орелград»