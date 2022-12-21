Орловские шестиклассники определились со своим будущим

В регионе подвели итоги проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся.

В Орловской области завершились мероприятия в рамках проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11-х классов «Билет в будущее», намеченные на 2022 год. Как сообщает региональный Образовательный портал, на специально созданной интернет-платформе было зарегистрировано 24 педагога-навигатора из 24 орловских школ. Они успешно прошли обучение в рамках образовательной программы. Затем было проведено 213 профориентационных уроков, в которых приняли участие 1518 детей, обучающихся 6-11 классов. Из них 93 – это дети с ограниченными возможностями здоровья.

«Обучающимися было пройдено более 2500 онлайн-диагностик и получено более 1500 рекомендаций по выбору профессии, — следует из отчета о проекте. — На базе 17 учреждений среднего, высшего и дополнительного образования проведены 80 мероприятий по 49 компетенциям из 8 профессиональных сред, в которых приняли участие 707 обучающихся. Кроме того, в 2022 году на платформе появилась возможность участия обучающихся в виртуальных мероприятиях проекта. Так, в виртуальной выставке «Лаборатория будущего» приняли участие более 1000 детей, а в виртуальных профпробах – около 700».

Вероятно, кто-то из орловских школьников и студентов благодаря данному проекту уже определился со своей будущей профессией. Отметим, что так называемые компетенции предлагались самые разнообразные. Например, это были: «Здоровая среда» (микробиолог, эколог, фитопатолог, акушерка, медицинская сестра, фельдшер, фармацевт, биотехнолог, косметолог); «Комфортная среда» (поварское и кондитерское дело, каменщик, облицовщик-плиточник, электромонтер, управление локомотивом, маляр строительный, штукатур); «Умная среда» (разработчик мобильных приложений, лаборант химического анализа, UX-дизайнер, парикмахер, фронтенд-разработчик, учитель физической культуры, педагог-организатор, учитель информатики, педагог-психолог).

Кроме того, предлагались такие компетенции, как: «Креативная среда» (экскурсовод); «Социальная среда» (социолог, менеджер по работе с клиентами, товаровед, официант, воспитатель детского сада); «Деловая среда» (предприниматель малого бизнеса, бухгалтер, банковский служащий, юрист, аудитор, финансовый аналитик); «Аграрная среда» (почвовед, агроном, агрохимик, ветеринар, сити-фермер, генетик-селекционер); «Индустриальная среда» (специалист по аддитивным технологиям, модельер, портной).

ИА «Орелград»