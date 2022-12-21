ТОП влиятельных людей Орловской области – Олег Волобуев (32)

Волобуев Олег Александрович – бизнесмен, один из создателей Rutube, первый председатель кластера информационных технологий Орловской области.

По данным kartoteka.ru, является генеральным директором и единственным учредителем ООО «Инвентос», ООО «Универсальные информационные системы», ООО «РедСпелл». Первая компания специализируется на разработке программного обеспечения и консультировании в этой области. Вторая — связана с деятельностью ресторанов и услугами по доставке продуктов питания. Третья — занята деятельностью по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов. Их общая чистая прибыль в 2021 году превысила 83,5 млн рублей. В компаниях трудятся более 100 человек. Они разрабатывают игры, технологические платформы для онлайн-трансляций и многое другое.

Олег Волобуев в числе учредителей ООО «Татуин» и ООО «Арракис» (разработка карьеров), ООО «Наноферма» (выращивание зерновых). По данным единой информационной системы жилищного строительства, имеет долю в АО «Специализированный застройщик ИНЖИЛКОМ».

В 2017 году Олег Волобуев был избран председателем Совета созданного в регионе IT кластера.

В 2006 году предприниматели Олег Волобуев и Михаил Паулкин запустили Rutube.

Окончил ПГУ (ранее Госуниверситет — УНПК, ОГТУ), факультет экономики и менеджмента.

Родился в Орле.

Всех участников рейтинга влиятельных людей, по версии «Орелграда», можно увидеть по ссылке ТОП-50. При составлении учитывались политические, социальны, финансовые, ресурсные факторы.