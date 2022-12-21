В Ливнах расширили льготы для участников СВО

21.12.2022 | 9:09 Новости, СВО

В городе приняли новые меры поддержки для семей участников специальной военной операции.

Ливенский горсовет народных депутатов провел свое очередное заседание. Как сообщается на сайте муниципального образования, в числе прочих вопросов местные парламентарии проголосовали за расширение мер социальной поддержки, предназначенных для семей участников специальной военной операции. Изменения касаются детей сотрудников органов внутренних дел РФ и лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии РФ. Так, на период их участия в СВО не будет взиматься плата за присмотр и уход за детьми в детских садах города, а школьники, обучающиеся в 5-11 классах городских школ, будут получать бесплатно двухразовое питание.

Несколькими днями ранее об установлении дополнительных мер социальной поддержки детям отдельных категорий граждан распорядилась администрация города Ливны. Она установила льготы детям сотрудников органов внутренних дел и лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, участвующих в специальной военной операции. В частности, они получили преимущественное право на зачисление в муниципальные дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации и организации дополнительного образования города Ливны.

Также приоритет им будет отдаваться при предоставлении услуг муниципальными учреждениями культуры и на зачисление в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, организованные муниципальными образовательными организациями города Ливны. Отметим, что оба постановления хоть и были приняты в декабре, но распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года. Контроль за их исполнением возложен на начальников управлений общего образования и культуры, молодежной политики и спорта администрации города Ливны.

ИА «Орелград»

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