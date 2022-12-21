В Орле 30 участников проекта «Школа фермера» защитили бизнес-планы

Они намерены выращивать страусов и клубнику.

Торжественная церемония вручения дипломов состоялась 20 декабря в ОГАУ. Это уже третий выпуск «Школы фермеров». За все потоки основы знаний в птицеводстве, овощеводстве, бухгалтерии, экономике, маркетинге и агротуризме получили 80 человек, сообщает портал правительства Орловской области.

С учащимися проводили теоретические занятия преподаватели вуза, лекторы Тимирязевской академии, представители профильного департамента администрации региона и «Россельхозбанка». Кроме того, посещали и знакомились с работой действующих хозяйств и тепличных комплексов.

Участники проекта «Школа фермера» разработали 30 качественных проектов. В планах фермы по выращиванию перепелов, гусей, цесарок и страусов, создание инкубаториев, а также тепличных комплексов для огурцов, помидоров, зелени, редиса, болгарского перца и клубники.

ИА «Орелград»