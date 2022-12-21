В Орле суд аннулировал удостоверения о профобучении

21.12.2022 | 13:05 Закон и порядок, Новости

Фактически граждане занятия не посещали, экзамены не сдавали.

Фиктивность деятельности была выявлена прокуратурой при оценке законности расходовании средств нацпроекта «Демография». Так, Центр занятости населения  Колпнянского района заключил контракт на организацию дополнительного профессионального обучения граждан с отделением «Российского красного креста» в Орле. Двум гражданам выданы удостоверения о дополнительной профессиональной подготовке.

При этом надзорный орган выявил, что реального обучения не было. Прокуратура обратилась в суд. Требование о признании удостоверений недействительными удовлетворено, сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области.

Аналогичный сюжеты уже вскрывали. Например, в рамках нацпроекта «Демография» в Должанском районе ООО «Учебно-методический центр Энергоэффективность»  обучало предпенсионеров на операторов ЭВМ. Фактически занятия не проводились. В июне  2022 года свидетельства о получении квалификации аннулированы.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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