Орловские власти попросили воздержаться от салютов

22.12.2022 | 12:44 Новости, Общество

Рекомендация прозвучала 21 декабря на заседании оперативного штаба.

Салютов и фейерверков не будет при проведении Новогодних мероприятий органами госвласти и местного самоуправления, сообщает портал Орловской области. Нежелательны они и при других организаторах.

«Физическим и юридическим лицам рекомендовано воздержаться от запусков фейерверков и салютов», — указано в релизе обладминистрации.

Отметим, ранее власти уже заявляли об отказе от празднования Нового Года. Исключение сделали только для оформления, чтобы создать хоть какую-то праздничную атмосферу.

ИА «Орелград»

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