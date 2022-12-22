Орловские власти попросили воздержаться от салютов

Рекомендация прозвучала 21 декабря на заседании оперативного штаба.

Салютов и фейерверков не будет при проведении Новогодних мероприятий органами госвласти и местного самоуправления, сообщает портал Орловской области. Нежелательны они и при других организаторах.

«Физическим и юридическим лицам рекомендовано воздержаться от запусков фейерверков и салютов», — указано в релизе обладминистрации.

Отметим, ранее власти уже заявляли об отказе от празднования Нового Года. Исключение сделали только для оформления, чтобы создать хоть какую-то праздничную атмосферу.

ИА «Орелград»