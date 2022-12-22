Орловских школьников отпустят на каникулы раньше

Начало отдыха перенесено с 29 на 26 декабря.

Власти приняли это решение по рекомендации Роспотребнадзора в связи с непростой ситуацией по заболеваемости ОРВИ. Смещение срока каникул одобрили на заседании правительства региона 22 декабря, сообщает сайт обладминистрации. Теперь департаменту образования и главам муниципальных образований рекомендовано принять необходимые нормативные документы. Вернуться за парты учащиеся должны 9 января.

Отмети, ранее в администрации Орла сообщали, что заболеваемость детей пошла на спад. Чиновники не посчитали целесообразным закрывать школы на карантин.

ИА «Орелград»