ТОП влиятельных людей Орловской области – Александр Ященко (28)

Ященко Александр Евгеньевич – начальник КУ ОО «Орелгосзаказчик» (кстати, уже второй раз).

Возглавил казенное учреждение в августе 2022 года. Через «Орелгосзаказчик» проходят многие закупки региона, связанные со строительством и благоустройством.

В конце декабря 2021 года Александр Ященко назначен министром планирования и развития Забайкалья.

В 2019 году занимал пост заместителя руководителя администрации Читы.

В Кирове с декабря 2017 по май 2019 курировал вопросы благоустройства и ЖКХ на должности заместителя главы городской администрации.

В августе 2012 года Александр Ященко был назначен начальником департамента строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области, покинул пост в 2014 году.

Около пяти месяцев возглавлял «Орелгосзаказчик» в 2012 году.

С 2006 по 2008 год занимал пост сначала начальника управления ЖКХ и благоустройства, а затем продолжил эту работу в ранге вице-мэра Сочи.

В 1997 году закончил МГТУ им. Баумана по специальности «Ракетные двигатели», в 2013 году – РАНХиГС по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Родился в городе Пинск Брестской области Республики Беларусь.

Всех участников рейтинга влиятельных людей, по версии «Орелграда», можно увидеть по ссылке ТОП-50. При составлении учитывались политические, социальны, финансовые, ресурсные факторы.