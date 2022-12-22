ТОП влиятельных людей Орловской области – Алексей Пузанков (29)

22.12.2022 | 7:23 Новости, ТОП-50

Пузанков Алексей Геннадьевич – начальник управления Минюста России по Орловской области.

Назначен в октябре 2018 года.

С февраля 2015 года являлся заместителем руководителя департамента правового обеспечения и государственного финансового контроля Орловской области.

С сентября 2011 работал начальником правового управления аппарата губернатора и правительства Орловской области.

С сентября 2005 года работал в органах исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области на разных должностях государственной гражданской службы.

В 2002 году начал работу в должности главного специалиста правового управления Орловского областного Совета народных депутатов.

Всех участников рейтинга влиятельных людей, по версии «Орелграда», можно увидеть по ссылке ТОП-50. При составлении учитывались политические, социальны, финансовые, ресурсные факторы.

 

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования