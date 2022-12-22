ТОП влиятельных людей Орловской области – Алексей Пузанков (29)

Пузанков Алексей Геннадьевич – начальник управления Минюста России по Орловской области.

Назначен в октябре 2018 года.

С февраля 2015 года являлся заместителем руководителя департамента правового обеспечения и государственного финансового контроля Орловской области.

С сентября 2011 работал начальником правового управления аппарата губернатора и правительства Орловской области.

С сентября 2005 года работал в органах исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области на разных должностях государственной гражданской службы.

В 2002 году начал работу в должности главного специалиста правового управления Орловского областного Совета народных депутатов.

Всех участников рейтинга влиятельных людей, по версии «Орелграда», можно увидеть по ссылке ТОП-50. При составлении учитывались политические, социальны, финансовые, ресурсные факторы.