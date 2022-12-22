В Орел на поезде прибыл Дед Мороз

Главный зимний волшебник начал свое путешествие в октябре, отправившись из Великого Устюга.

Ярко раскрашенный и сияющий огнями поезд движется по заданному маршруту через крупные города. Дед Мороз, Снегурочка и их помощники общаются с детьми. В поезде есть также сувенирная лавка и кафе. На перроне гостей развлекали аниматоры.

Впечатлениями от поезда Деда Мороза орловцы и гости города поделились с журналистами канала «Первый областной». В сюжете можно увидеть, как волшебника встречали.

ИА «Орелград»