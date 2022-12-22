В Орле насчитали 143 тысячи иждивенцев

22.12.2022 | 8:06 Новости, Экономика

Статистики проанализировали источники средств к существованию.

Орелстат обнародовал очередной анализ итогов прошедшей Всероссийской переписи населения, сделав акцент на таком разделе, как « Источники средств к существованию». При этом проводилось сравнение с результатами переписи 2010 года. Статистики пояснили, что при опросе граждане указывали все имеющиеся источники — заработная плата, предпринимательский доход, самозанятость, производство товаров для собственного использования, стипендия, пенсия, пособия и прочее. Если называлось несколько источников, то переписчик уточнял, какой из них является основным.

«В Орловской области на вопрос об имеющихся источниках средств к существованию ответили 651,9 тысячи жителей, или 91,4 процента от общей численности населения, — сообщает Орелстат. — Из них 563,7 тысячи человек, или 86,5 процента от числа указавших источники, имели один источник, 76,9 тысячи (11,8 процента) – два, 11,3 тысячи человек (1,7 процента) – три и более. Почти 305 тысяч жителей региона, или 46,7 процента от численности лиц, указавших источники средств к существованию, жили на доход от трудовой деятельности (в 2010 году – 344 тысячи человек, или 44,6 процента), причем для 260,4 тысячи человек (85,5 процента) он был основным».

Статистики также подсчитали, что 22 процента участников переписи в Орловской области оказались иждивенцами, то есть людьми, находящимися на иждивении и получавшими помощь от других людей. В целом таковых в регионе насчитали 143 тысячи человек, но в Орелстате отмечают, что их количество по сравнению с предыдущей переписью сократилось. Стоит также отметить, что большинство иждивенцев, 78,1 процента, — это дети и молодежь в возрасте до 19 лет. Однако 26 тысяч иждивенцев – это мужчины и женщины в возрасте 20-49 лет, что составляет 10,4 процента от общего числа жителей области этой возрастной группы, указавших основной источник доходов.

«Более 700 человек в возрасте старше 60 лет также жили на иждивении, получали помощь от других лиц», — добавляют статистики.

ИА «Орелград»

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