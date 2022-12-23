Депутаты встретились с коллегами из ЛНР и отвезли гуманитарный груз

23.12.2022 | 18:20 Новости, Общество

Делегацию возглавил председатель Орловского облсовета Леонид Музалевский.

23 декабря гуманитарный груз  передали орловским бойцам, участвующим в СВО, в том числе тепловые пушки, метизы, фонари. Также вручили подарочные наборы с письмами и открытками от школьников.

В Луганске прошла встреча с председателем Денисом Мирошниченко и депутатами Народного Совета ЛНР.

«Обсудили формат совместной работы, поговорили о том, какие есть проблемы на сегодняшний день и какая помощь необходима», — цитирует Леонида Музалевского пресс-служба Орловского областного Совета.

После встречи орловские депутаты посетили Луганский детский дом №1, социально-реабилитационный центр, республиканскую клиническую  больницу. Детям орловцы подарили сладости, канцтовары, игрушки. Пациентам больницы передали продукты и средства гигиены.

Леонид Музалевский отметил, что большой вклад в формирование гуманитарного груза внесли все районы Орловской области. Его собирали неравнодушные орловцы, представители бизнеса, депутаты,  местные отделения партии «Единая Россия».

Отметим, в состав орловской делегации также вошли вице-спикер заксобрания Михаил Вдовин, заместитель председателя Сергей Потемкин, представители горсовета Орла Владимир Негин и  Юрий Козлов.

ИА «Орелград»

 

 

 

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