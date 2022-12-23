Губернаторская елка обойдется в 3 миллиона рублей

Глава Орловской области Андрей Клычков определил параметры проведения праздника.

Губернатор и председатель правительства Орловской области Андрей Клычков распорядился о проведении традиционной Губернаторской елки. Документ издан «в целях совершенствования социальной поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ, а также поощрения детей, отличившихся в учебе, творчестве, спорте, общественной деятельности».

Клычков распорядился провести новогодние праздничные мероприятия «Губернаторская елка» 28 и 29 декабря 2022 года на базе туристического многофункционального комплекса «ГРИНН» в Орле на Кромском шоссе. Департаменту образования поручено принять меры организационного характера и обеспечить за счет бюджетных ассигнований питание, приобретение билетов на представление, сладких новогодних подарков и сувенирной продукции для участников Губернаторской елки.

Департаменту финансов Андрей Клычков поручил выделить департаменту образования почти 2,3 миллиона рублей, департаменту социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости – 1,066 миллиона рублей. Управлению культуры и архивного дела поручено организовать подготовку и проведение новогодних театрализованных представлений, департаменту здравоохранения — обеспечить медицинское сопровождение проведения Губернаторской елки. Этому же ведомству приказано «принять меры, направленные на профилактику гриппа и острых респираторных вирусных инфекций».

Отметим, что список участников Губернаторской елки в этом году широк, как никогда. Право на участие получили дети, достигшие высоких результатов в учебе, творчестве, спорте, общественной деятельности, лучшие воспитанники казенных и бюджетных общеобразовательных организаций, дети мобилизованных орловцев (в возрасте 5-14 лет), сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья, воспитанники Орловского лицея-интерната, дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на учете в учреждениях социального обслуживания и социальной защиты, дети военнослужащих, погибших в ходе вооруженных конфликтов, инвалидов боевых действий и участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и др.

ИА «Орелград»