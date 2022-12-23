Маршрутчики могут отказаться ехать по разбитым и нечищеным дорогах

Тема была поднята в ходе встречи предпринимателей с орловским «Организатором перевозок».

Осматривали транспорт и обсуждали проблемы с ИП Ханин А.А., ИП Казьмин А.А., ИП Корябин А.А. Это победители электронных аукционов на 2023 год. Их автобусы будут обслуживать Ливенский район. В числе актуальных проблем оказались обслуживание и содержание дорог.

«Хочется отметить, что при этих условиях именно водители автобусов принимают решение об ограничении движения в пути следования, так как они несут ответственность за жизнь и здоровье пассажиров», — указано в сообщении КУ ОО «Организатор перевозок».

Отметим, в Ливенском районе уже был такой опыт минувшим летом. Автобусы исчезли с ряда муниципальных маршрутов 26 июля. Пассажиров довезли до Ливен и сообщили, что рейсов обратно не будет. Тогда перевозчик Казьмин пояснил СМИ, что никакой забастовки не было, просто «транспортные средства вышли из строя, так как в районе полное бездорожье».

ИА «Орелград»