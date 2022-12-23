Неработающим пенсионерам проиндексируют пенсии

23.12.2022 | 10:37 Новости, Экономика

Повышение произойдет с 1 января 2023 года, сообщает портал Орловской области.

Вся процедура проходит автоматически по всем видам страховых пенсий: по старости, инвалидности, потере кормильца. В Пенсионный фонд обращаться не нужно. Повышение в Орловской области коснется 161 тысячи пенсионеров. Выплаты им будут увеличены на 4,8%. В июне этого года их пенсии уже были повышены на 10%.

Отметим, в ноябре 2022 года на потребительском рынке Орловской области цены и тарифы на все товары и услуги, по сравнению с предыдущим месяцем, повысились на 0,2%, с начала года — на 11,8%.

ИА «Орелград»

 

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Орелград. 2022 год

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