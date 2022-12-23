ТОП влиятельных людей Орловской области – Ольга Пилипенко (26)

23.12.2022 | 7:26 Новости, ТОП-50

Пилипенко Ольга Васильевна – депутат Государственной Думы седьмого созыва.

Получила мандат в сентябре 2019 года.

С сентября 2015 по сентябрь 2019 – депутат Орловского городского Совета.

С июня 2017 по сентябрь 2019 – ректор Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева.

С 2013 по 2015 – ректор орловского Госуниверситета УНПК. Позже он был объединен с ОГУ. Образовался опорный вуз. Ольга Пилипенко возглавила новую структуру в статусе исполняющей обязанности ректора.

В 2009 году присвоено звание профессора.

С 1993 по 1995 училась в аспирантуре Орловского государственного педагогического института.

В 1988 году окончила Орловский филиал Всесоюзного заочного машиностроительного института по специальности «Машины и технология обработки металлов давлением». Начала в этом вузе преподавательскую деятельность.

Родилась в Орле.

Всех участников рейтинга влиятельных людей, по версии «Орелграда», можно увидеть по ссылке ТОП-50. При составлении учитывались политические, социальны, финансовые, ресурсные факторы.

 

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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