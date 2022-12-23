ТОП влиятельных людей Орловской области – Владимир Круглый (24)

Круглый Владимир Игоревич – член Совета Федерации Федерального Собрания, кандидат медицинских наук, Заслуженный врач Российской Федерации.

Стал сенатором в сентябре 2014 года.

С 2010 по 2013 – главный врач Орловской областной детской клинической больницы.

С 1984 работал врачом-ординатором хирургического отделения, заведующим хирургическим отделением, заместителем главврача.

С 1982 – детский врач Орловской больницы скорой медицинской помощи.

1980 — 1982 — врач, клинический ординатор на кафедре детской хирургии Центрального института усовершенствования врачей в Москве.

Начинал карьеру в Орловской больнице скорой медицинской помощи Н.А. Семашко детским хирургом.

Окончил Курский государственный медицинский институт в 1978 году.

Родился в Орле

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