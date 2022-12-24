Два орловских населенных пункта получат на благоустройство 170 млн рублей

24.12.2022 | 11:32 Важное, ЖКХ, Новости

Деньги будут выделены из федерального бюджета.

Хорошую новость сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в ходе эфира в социальных сетях 23 декабря.

«Сегодня подвели итоги всероссийского конкурса благоустройства. Вновь наши два объекта победили. Ливны получат 90 млн рублей, на реализацию проектов, которые были утверждены жителями. И Змиевка. (Я знаю, что Свердловский район переживал, что у них мало шансов). Поздравляю вас с победой – 80,8 млн рублей. Хорошее подспорье к той работе, которая раньше в Змиевке проходила».

Губернатор не указал название конкурса.

Летом 2022 года регион прошел отбор, который проводит Минстрой. В рамках «Развития малых городов и исторических поселений»  орловцы должны получить благоустройство на 350 млн рублей.  Идет проектирование сразу нескольких объектов-победителей в Орловской области.  В Кромах – «Земля вятичей», в Колпне — «Озерки», в Дмитровске – бульвар Кантемира, в Болхове – «Болховский луг», в Малоархангельске — «Бирюза».

ИА «Орелград»

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