ТОП влиятельных людей Орловской области – Петр Юдин (23)

Юдин Петр Иванович – руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области, полковник юстиции.
Возглавил Орловский СКР в октябре 2021 года.
С июня 2011 года являлся заместителем руководителя Следственного управления по Республике Мордовия.
С 2007 по 2011 года был старшим помощником руководителя СКР Мордовии по кадрам и руководителем отделения кадров.
С 1998 по 2007 годы занимал должности прокурора-криминалиста и прокурора района.
Окончил юридический факультет Мордовского государственного университета в 1992 году.
Родился в Большеберезниковском районе Мордовской АССР.
Всех участников рейтинга влиятельных людей, по версии «Орелграда», можно увидеть по ссылке ТОП-50. При составлении учитывались политические, социальны, финансовые, ресурсные факторы.