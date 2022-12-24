ТОП влиятельных людей Орловской области – Петр Юдин (23)

24.12.2022 | 8:51 Новости, ТОП-50

Юдин Петр Иванович – руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области, полковник юстиции.

Возглавил Орловский СКР в октябре 2021 года.

С июня 2011 года являлся заместителем руководителя Следственного управления по Республике Мордовия.

С 2007 по 2011 года был старшим помощником руководителя СКР Мордовии по кадрам и руководителем отделения кадров.

С 1998 по 2007 годы занимал должности прокурора-криминалиста и прокурора района.

Окончил юридический факультет Мордовского государственного университета в  1992 году.

Родился в Большеберезниковском районе Мордовской АССР.

Всех участников рейтинга влиятельных людей, по версии «Орелграда», можно увидеть по ссылке ТОП-50. При составлении учитывались политические, социальны, финансовые, ресурсные факторы.

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Орелград. 2022 год

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