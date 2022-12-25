ТОП влиятельных людей Орловской области – Алексей Тимошин (19)

25.12.2022 | 10:37 Новости, ТОП-50

Тимошин Алексей Николаевич – прокурор Орловской области, старший советник юстиции.

Назначен на должность в феврале 2022 года.

С ноября 2020 года —  первый заместитель прокурора Орловской области.

С сентября 2015 года работал в центральном аппарате Генпрокуратуры РФ в должности прокурора, старшего прокурора отдела управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму.

Службу в органах прокуратуры проходит с октября 2014 года.

В течение 10 лет работал в должностях помощника судьи, помощника председателя областного суда, судьи Урицкого районного суда, судьи Орловского областного суда.

Окончил юридический факультет Орловского государственного технического университета в 2005 году.

Уроженец села Жидкое Хотынецкого района.

Всех участников рейтинга влиятельных людей, по версии «Орелграда», можно увидеть по ссылке ТОП-50. При составлении учитывались политические, социальные, финансовые, ресурсные факторы.

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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Орелград. 2022 год

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