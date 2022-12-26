Необычный прецедент создала сделка по продаже склада под Орлом

Сделка показала, что недвижимость можно продавать как стройматериалы?

Новодеревеньковский районный суд Орловской области отказал истцу в просьбе о признании сделки действительной и признании права собственности на складское помещение. Данный процесс оказался весьма показательным с точки зрения права. Он создает интересный прецедент, и хотя в отечественном правоприменении института прецедента как такового не существует, но имеется судебная практика, опираясь на которую, можно в будущем решать подобные споры.

В пресс-службе Новодеревеньковского районного суда пояснили, что это был спор между двумя хозяйствующими субъектами. В своем заявлении истец указал, что в 2015 году между ним и ответчиком была заключена сделка купли-продажи нежилого помещения, а именно каменно-кирпичного склада. Договор купли-продажи при этом не составлялся. В качестве доказательства совершении сделки истец представил суду копию счета-фактуры. Несмотря на это, суд решил, что «отсутствуют доказательства, подтверждающие сделку между истцом и ответчиком по купле-продаже складского помещения».

В суде пояснили, что постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 № 132 утверждены унифицированные формы первичной учетной документации по учету торговых операций. Одной из них является товарная накладная, которую не используют для оформления продажи основных средств, финансовых вложений и прочего имущества, не относящегося к товарно-материальным ценностям. Таким образом, посчитал суд, наличие товарной накладной не подтверждает сделку купли-продажи недвижимости по своей форме, которая относится лишь к реализации товарно-материальных ценностей и не может применяться к сделкам по недвижимости.

«Представитель ответчика не отрицал факт сделки с истцом, вместе с тем указал, что был продан не склад как недвижимость, а строительные материалы, из которых были устроены стены, крыша и прочий конструктив склада, — рассказали в пресс-службе суда. — Решение районного суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано».

ИА «Орелград»