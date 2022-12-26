Под Орлом выделили специальные места для сжигания трупов

26.12.2022 | 16:08 Новости, Общество

Спецплощадки понадобились на случай массовой гибели животных и птиц.

Фото Управления ветеринарии Орловской области

Администрация Орловского муниципального округа издала постановление об определении специальных мест, предназначенных для сжигания трупов птиц и животных. Как следует из преамбулы документа, данные площадки необходимы на случай массовой гибли птиц и животных в целях ликвидации потенциально опасных заболеваний и предотвращения их распространения по местной территории. Речь идет, прежде всего, об африканской чуме свиней и птичьем гриппе.

Всего в Орловском муниципальном округе на случай подобной чрезвычайной ситуации выделено девять специальных площадок: в районе села Маслово, вблизи деревень Бобровка, Любаново, Моховица, Извеково и Бакланово, а также на территории бывшей деревни Слободка и на двух безымянных участках, обозначенных в документе лишь кадастровыми номерами. Предыдущие подобные постановления, вынесенные администрациями сельских поселений, признаны утратившими силу.

Тем временем, очередная вспышка африканской чумы свиней произошла на территории Дмитровского района, в связи с чем там вновь введен карантин. Согласно губернаторскому указу инфицированным объектом по африканской чуме свиней признан земельный участок площадью 8 квадратных метров, расположенный на территории охотничьего хозяйства общества с ограниченной ответственностью «Сапсан» Березовского сельского поселения.

В конце прошлой недели было дано заключение экспертов, изучивших патологические пробы от трупа дикого кабана. Анализ показал, что животное было носителем вируса АЧС. Областные власти уже ввели ограничения и утвердили план мероприятий по ликвидации инфицированного объекта африканской чумы свиней и предотвращению распространения возбудителя болезни на других территориях Орловской области. Глава Дмитровского района получил очередную рекомендацию на период действия карантина обеспечить работу по пресечению неправомерной реализации живых животных и животноводческой продукции на розничных рынках, ярмарках, в том числе на ярмарках выходного дня, в иных местах скопления граждан.

ИА «Орелград»

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