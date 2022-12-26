Подрядчика ремонта стадиона Ленина обязали устранить перекосы

После ремонта на стадионе проявились заметные дефекты.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску субъекта РФ, то есть Орловской области, чьи интересы в процессе представляло казенное учреждение «Орелгосзаказчик». Иск был подан к компании «Денсим» с привлечением третьих лиц – индивидуальных предпринимателей. Речь шла о понуждении к исполнению гарантийных обязательств. Также участие в процессе принимало областное автономное учреждение Орловской области «Центральный стадион им. В.И. Ленина».

Как установил суд, в сентябре 2019 года между истцом и ответчиком был заключен контракт на реконструкцию Центрального стадиона имени Ленина в Орле. Контракт предусматривал строительство навесов над восточной и западной трибунами и тепловых сетей к общественному туалету. Окончание работ было намечено на 25 декабря 2019 года. Общая стоимость контракта в текущих ценах составляет 6,503 миллиона рублей. В октябре 2020 года стороны подписали дополнительное соглашение к контракту, согласно которому кредиторская задолженность в сумме 4,248 миллиона рублей, образовавшаяся по состоянию на 1 января 2020 года, была оплачена заказчиком в 2020 году.

В соответствии с контрактом генподрядчик гарантирует своевременное устранение дефектов и недостатков, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта. Сам срок гарантии был установлен на пять лет. Стадиону был выдан соответствующий гарантийный паспорт. Однако в сентябре 2021 года был составлен комиссионный акт с участием подрядчика, которым были зафиксированы дефекты. В решении суда они перечислены: провалы асфальтобетонного покрытия вокруг всех колодцев на участке выполненных работ; люки колодцев имеют отклонения по горизонтали (перекосы); отсутствует герметизация примыкания дорожного покрытия к существующему; водоприемная решетка ливневой канализации находится выше уровня сточных вод.

По указанному акту подрядчик обязался устранить недостатки в срок до 31 мая 2022 года. Однако свое обещание он в установленный срок не исполнил, в связи с чем комиссией в июле 2022 года был составлен еще один акт. Он также был отправлен подрядчику, но и после этого гарантийного ремонта не последовало. Заказчику пришлось идти в суд. Арбитраж удовлетворил требования в полном объеме и обязал подрядчика в течение 30 дней с даты вступления решения в законную силу исполнить гарантийные обязательства по вышеуказанному государственному контракту и устранить все выявленные комиссией недостатки и дефекты предыдущего ремонта.

ИА «Орелград»