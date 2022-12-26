ТОП влиятельных людей Орловской области – Василий Иконников (16)

Иконников Василий Николаевич — член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации.

Стал сенатором в 2016 году. Первый секретарь ОООПП КПРФ.

С 2011 — 2016 — депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ.

С 2007 года — депутат Орловского областного Совета.

В 2006—2007 — заместитель главы администрации города Орла.

С 2001 по 2006 — председатель Орловского городского Совета народных депутатов.

В 1996 — 2001 — заместитель, первый заместитель мэра города Орла.

С 1991 по 1996 — замдиректора и директор АО «Исток».

В 1988 закончил Всесоюзный заочный инженерно-строительный институт по специальности «инженер-строитель».

С 1982 по 1991 год занимал различные посты в Орловском обкоме комсомола и горкоме КПСС.

Родился в Орле.

Всех участников рейтинга влиятельных людей, по версии «Орелграда», можно увидеть по ссылке ТОП-50. При составлении учитывались политические, социальные, финансовые, ресурсные факторы.