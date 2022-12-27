Более 300 единиц оружия изъяли силовики у орловцев

Начальник Росгвардии рассказал о проверках владельцев оружия в регионе.

Как уже рассказывал «Орелград», начальник регионального управления Росгвардии, полковник полиции Сергей Старосельцев подвел итоги работы ведомства в 2022 году. Как уточнили в пресс-службе теруправления, в числе прочего он подытожил работу подразделений лицензионно-разрешительной работы. По словам Старосельцева, 2022 год прошел для данных сотрудников под эгидой профилактики правонарушений и разъяснения населению изменений в федеральном законодательстве. Он также отметил, что по сравнению с 2021 годом в Орловской области сократилось общее количество оружия и численность его владельцев.

Согласно официальным данным, на учете подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии региона состоит чуть более 20 тысяч владельцев, получивших разрешение на хранение и ношение оружия. В пользовании у них находится порядка 35 тысяч единиц оружия. За 2022 год подразделениями лицензионно-разрешительной работы во взаимодействии с органами внутренних дел было проведено более 20 тысяч проверок обеспечения условий сохранности оружия его владельцами, по результатам которых было выявлено около 800 административных правонарушений.

«За год росгвардейцы аннулировали 187 лицензий и разрешений, изъяли у жителей Орловской области 315 единиц гражданского оружия, приняли от граждан на возмездной основе 41 единицу незарегистрированного оружия», — пояснил Сергей Старосельцев.

Он также отметил, что особое внимание уделяется контрольной деятельности в сфере частной охраны. По его словам, в целом в регионе под контролем Росгвардии находятся 82 частные охранные организации. В этих организациях работают около 2500 человек, имеющих удостоверение частного охранника. За год сотрудники Росгвардии провели около ста проверок ЧОО, по итогам которых было составлено 72 административных протокола, в том числе около 40 на должностных лиц, более 10 на юридических лиц и около 20 на частных охранников.

ИА «Орелград»